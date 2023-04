Paternò: vede passare i carabinieri e si nasconde dietro un’auto, arrestato

Appena ha visto i carabinieri da lontano, ha pensato di nascondersi dietro un’auto parcheggiata per non farsi vedere. E, invece, il pregiudicato 30enne di Paternò è stato individuato e arrestato per detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che stavano effettuando un servizio di controllo nella zona di via Emanuele Rapisarda nella cittadina del Catanese, hanno subito notato il 30enne che, al passaggio della gazzella, si è accovacciato dietro una macchina in sosta e, una volta chinato, ha lanciato sotto il veicolo una borsa a tracolla.

Nonostante il tentativo di nascondersi, il 30enne è stato individuato e sottoposto a un controllo. Nel corso della perquisizione, all’interno della borsa i carabinieri hanno trovato 17 involucri di carta alluminio con dentro marijuana per un peso complessivo di 23,60 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 30enne è stato arrestato. Per lui l’autorità giudiziaria ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.