Paternò: arrestati due uomini accusati di due rapine a mano armata

Foto di carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un 38enne e un 46enne – Antonio Abramo e Mario Puglisi – ritenuti gli autori di due rapine a mano armata avvenute lo scorso agosto a Paternò. Il provvedimento, eseguito su ordinanza del gip di Catania su richiesta della procura riguarda i colpi messi a segno il 25 e il 29 agosto in due esercizi commerciali della città.

Le indagini e la ricostruzione delle due rapine a mano armata

Il primo episodio risale al 25 agosto, quando nel negozio Acqua e Sapone di via Gian Battista Nicolosi i due avrebbero fatto irruzione minacciando clienti e personale con una pistola, poi risultata essere a salve. Quattro giorni dopo, il 29 agosto, lo stesso schema si sarebbe ripetuto in una macelleria del Parco Europa, dove i rapinatori, arrivati in auto, avrebbero nuovamente agito in modo rapido e coordinato.

Determinanti per identificarli sono state le dichiarazioni delle vittime e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori dell’Arma di ricostruire i movimenti e riconoscere i presunti responsabili. Alla luce degli indizi raccolti, il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.