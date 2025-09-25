Tentata rapina in una macelleria di Paternò, in provincia di Catania. Un 38enne paternese ha fatto irruzione in una macelleria armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna. L’obiettivo dell’uomo sarebbe stato quello di portare via l’incasso della giornata dell’attività commerciale.

La tentata rapina in macelleria

L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro. Proprio in quei momento, però, in fila alla cassa c’era un poliziotto libero dal servizio che stava ultimando alcuni acquisti. L’ispettore della polizia del commissariato di Adrano (sempre nel Catanese) è intervenuto e, con uno scatto fulmineo, ha afferrato la mano del rapinatore. Così è riuscito subito a disarmarlo e a recuperare il coltello.

Le minacce con un barattolo di vetro

Colto di sorpresa, il 38enne paternese, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, ha tentato di opporsi. A un certo punto, sarebbe caduto a terra trascinando con sé anche il poliziotto. L’agente, però, non ha mai mollato la presa. Nonostante l’ispettore si fosse più volte qualificato, intimandogli di fermarsi, l’uomo ha tentato in tutti i modi di divincolarsi. E ha anche cercato di colpirlo con un barattolo di vetro rotto, raccolto per terra. Il poliziotto libero dal servizio è riuscito a schiavare tutti i colpi, continuando a bloccare l’uomo. Il 38enne, mentre continuava a opporsi, avrebbe anche minacciato i clienti presenti in quel momento all’interno della macelleria, tra cui due bambine, brandendo frammenti di vetro del barattolo rotto.

Il tentativo di fuga

Per tutelare le persone presenti all’interno dell’attività commerciale, il poliziotto ha cercato di riportare la situazione alla calma. Così ha detto all’uomo che lo avrebbe lasciato andare se avesse gettato via il barattolo di vetro rotto senza fare del male a nessuno. A quel punto, il 38enne si è diretto verso l’uscita ed è fuggito tra le vie del centro di Paternò. Nonostante le lesioni riportate durante la colluttazione, il poliziotto l’ha rincorso e, dopo pochi metri, ha raggiunto il rapinatore. Dopo averlo afferrato alle spalle, l’agente è riuscito a bloccarlo. Subito il poliziotto ha dato l’allarme ai colleghi in servizio al commissariato di Adrano, chiedendo l’intervento di una volante.

L’arresto

Il 38enne paternese è stato arrestato per la tentata rapina aggravata in macelleria a Paternò, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il coltello e il barattolo sono stati sequestrati, mentre il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Il pubblico ministero di turno del tribunale di Catania ha disposto per l’arrestato il trasferimento in carcere. Nella casa circondariale, il 38enne è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. A seguito di quest’ultima, al 38enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.