Paternò: in casa con 3000 dosi di marijuana dal valore di 15mila euro, arrestato un 54enne

Con i carabinieri lasciati dietro la porta di casa avrebbe lanciato una busta da una finestra facendola arrivare sulla terrazza accanto. Una busta che poi è risultata piena di 700 grammi di infiorescenze di marijuana. Altra droga è poi stata trovata, durante la perquisizione dei carabinieri, all’interno dell’abitazione in via Bengasi a Paternò (in provincia di Catania) di un 54enne già noto alle forze dell’ordine che è stato arrestato per il reato di produzione, traffico e detenzione

illecita di sostanze stupefacenti. Un’attività su cui i carabinieri si erano insospettiti vedendo l’andirivieni di persone, auto e moto a tutte le ore del giorno e della notte.

Dopo essersi barricato inizialmente in casa per disfarsi di parte della droga, il 54enne ha aperto la porta. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato sul tavolo del soggiorno 44 involucri di carta alluminio contenenti marijuana (per un peso complessivo di 64 grammi) e 95 euro ritenuti proventi dello spaccio. Sullo stesso tavolo, c’erano anche sei bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. In cucina, nascosti dietro il congelatore, i carabinieri hanno trovato altri 14 involucri con 25 grammi di marijuana. Tutta la sostanza sequestrata è di 790 grammi, quantità da cui si sarebbero potute ricavare circa 3000 dosi per un introito di oltre 15mila euro. Il 54enne è finito agli arresti domiciliari.