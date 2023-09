Catania, rubano passeggino mentre genitori e bambino scelgono un giocattolo da comprare

Un passeggino rubato all’interno di un centro commerciale di Catania mentre i genitori e il bambino di pochi anni sono dentro un negozio di giocattoli. Un episodio che è stato denunciato lo scorso fine settimana da parte di un uomo, originario di Belpasso e da anni residente nel Nord Italia tornato nella cittadina del Catanese per un periodo di vacanze. Grazie alla denuncia presentata, i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori del furto: si tratta di un coppia, 31enne di Gravina lui e 26enne di Catania lei. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, adesso sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione dei genitori davanti allo scaffale del negozio di giocattoli, per portare via il passeggino lasciato appena a pochi metri di distanza alle loro spalle. Così, i militari hanno iniziato le indagini e le ricerche a partire dai locali del centro commerciale e dei parcheggi circostanti. A riprendere la scena del furto sono state le telecamere di sicurezza. Dalle immagini è stato possibile vedere l’arrivo dei due nel parcheggio e anche i momenti in cui hanno caricato il passeggino rubato all’interno del bagagliaio di una Toyota Aygo a bordo della quale poi si sono allontanati. Dagli accertamenti effettuati sulla targa, la macchina è risultata intestata al 31enne. Così, i militari sono riusciti a risalire all’indirizzo dove i due sono domiciliati. Arrivati nell’abitazione di Gravina di Catania, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato il passeggino rubato, chiuso e nascosto dietro alla porta del soggiorno. Il 31enne e la 26enne sono stati denunciati, mentre il passeggino è stato riconsegnato alla famiglia. Proseguono le indagini per accertare se il furto fosse finalizzato alla vendita dell’oggetto su qualche piattaforma o sito di acquisti o nel mercato illecito.