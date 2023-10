Arriva dal Camerun a Mirabella Imbaccari e partorisce in ambulanza

Una donna originaria del Camerun ha partorito in ambulanza. L’episodio è avvenuto a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania. Qualche sera fa, per la donna – già ospite della struttura Sai (Sistema accoglienza integrazione) Mirabella Ordinari – è stato necessario chiamare l’ambulanza. In stato di gravidanza avanzata, ha iniziato ad avere delle perdite di sangue. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno verificato lo stato di salute della donna e deciso di trasportarla al Pronto soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Durante il tragitto, a bordo dell’ambulanza, però la donna ha partorito dando alla luce una bimba.

