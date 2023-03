Canicattì-Catania, oggi parte la prevendita. Tutto pronto per la festa

Countdown partito. Ancora quattro giorni di attesa e poi sarà Canicattì-Catania, ovvero il giorno in cui il Catania potrà avere la certezza matematica del suo ritorno tra i professionisti. Per i tifosi rossazzurri un’attesa snervante, ma anche entusiasmante perché finalmente si tornerà a gioire e festeggiare dopo anni di delusioni, umiliazioni e soprattutto dopo il dolore del fallimento e della cancellazione del club etneo.

Festa

Si aspetta, e si sogna di un futuro che tutti si augurano possa essere brillante come non mai per il calcio cittadino. Domenica verrà messo il primo tassello, quello della promozione dalla serie D alla Lega Pro, gli altri ci si augura possano essere messi con la stessa velocità del primo. La speranza di imitare il Parma, tre promozioni consecutive sino alla serie A, è viva tra i sostenitori rossazzurri. Nell’attesa ci si prepara per la trasferta di Caltanissetta. Allo stadio Tomaselli potranno accedere 3.506 tifosi rossazzurri, tanti i biglietti messi in vendita per la gara: 942 in curva e 2.564 in tribuna centrale. Un numero che certamente non sazierà la fame dei sostenitori etnei, che vorrebbero accorrere in massa per sostenere la squadra nella partita più importante della stagione. In ogni caso, il Catania sta organizzando per domenica una grande festa con la squadra. A quanto pare al rientro da Caltanissetta, Lodi e compagni, a bordo di un bus scoperto, dovrebbero fare il giro dei quartieri del centro storico della città per far partecipare il maggior numero di cittadini possibili.

Squadra

Anche i giocatori del Catania hanno voglia di liberare la loro felicità per una stagione da record, sino a ora, che potrebbe migliorare ulteriormente nelle prossime sette gare di campionato. «Siamo consapevoli – ha detto Klavs Bethers, portiere rossazzurro – che occorre compiere l’ultimo passo prima di poter festeggiare. Stiamo preparando il match contro il Canicattì nello stesso modo in cui abbiamo preparato tutti gli altri: concentrazione, determinazione e impegno. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Anche dopo la promozione continueremo a dare il massimo».