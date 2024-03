Partinico, sequestrati 5mila abiti falsi: commerciante denunciato per ricettazione

Capi di abbigliamento falsi e senza nessuna documentazione. A Partinico, nel Palermitano, un commerciante è stato denunciato dalla guardia di finanza. Nel suo negozio in esposizione abiti contraffatti.

Capi di abbigliamento con caratteristiche diverse da quelle previste dai brand originali. L’uomo non è stato in grado di esibire né le fatture d’acquisto della merce né altri documenti sugli abiti. A quel punto, la guardia di finanza ha controllato anche il magazzino del negozio: lì sono stati trovati circa 5mila abiti falsi. Il commerciante è stato denunciato per ricettazione e per commercio di prodotti con segni falsi.