Partinico: un arresto per furto di energia elettrica e sversamento di materiali inquinanti

23/08/2025

È stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica un 61enne di Borgetto, nel Palermitano, noto alle forze di polizia, e sono stati denunciati altri 3 uomini di età compressa tra i 33 ed i 65anni del luogo, per la violazione di norme in materia ambientale e giuslavoristica. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad accertare che all’interno dell’autolavaggio, risultato totalmente irregolare e gestito dal 61enne, ci fosse un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione che ha causato un danno stimato in circa 45.000 euro.

L’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà, perché i carabinieri hanno accertato lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico (violazione della normativa in ambito gestione dei rifiuti) e la presenza di lavoratori in nero all’interno dell’attività (violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro). L’autolavaggio abusivo è stato sequestrato e all’indagato, sono state comminate sanzioni per un valore di 40.000 euro.

Nel corso di altre due verifiche sono stati denunciati altri due uomini di 33 e 65 anni, il primo amministratore ed il secondo titolare di due officine meccaniche. Anche in questo caso, i carabinieri hanno accertato lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico e sottoposto a sequestro entrambe le attività. Il 65enne è stato anche denunciato perché, all’interno della sua officina, deteneva illecitamente due esemplari di cardellini rientranti nella categoria di avifauna protetta i quali, al termine dell’attività sono stati liberati. 

