Partinico, ruba sigarette e le offerte in chiesa: arrestato 35enne

Avrebbe rubato in alcuni negozi, in una tabaccheria e anche in una chiesa. A Partinico, in provincia di Palermo, un 35enne del luogo – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è di furto aggravato. Le forze dell’ordine ritengono che l’uomo sia responsabile di almeno cinque furti, che sarebbero stati compiuti a Partinico negli ultimi quattro mesi. Il 35enne avrebbe rubato in quattro attività commerciali, dalle quali – durante l’orario di apertura al pubblico e approfittando della distrazione dei commessi – avrebbe rubato il denaro presente nelle casse. Inoltre, dopo aver forzato la porta d’ingresso di una tabaccheria, avrebbe rubato numerose stecche di sigarette. Infine il 35enne avrebbe anche rubato in una chiesa: l’uomo avrebbe sottratto le offerte dei fedeli, raccolte e conservate nella sacrestia del luogo di culto.

I carabinieri hanno valutato che i tempi e la modalità di esecuzione dei furti avrebbero potuto avere lo stesso autore. Dopo aver visionato anche alcune immagini di videosorveglianza, i militari hanno identificato il 35enne e lo hanno arrestato. Ora l’uomo si trova al carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.