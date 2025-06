Parte in Sicilia il primo campionato di cucina popolare del nostro territorio

Castellammare del Golfo diventa il palcoscenico della prima edizione del Campionato di cucina popolare siciliana, evento clou della rassegna Gustorie di Sicilia, giunta alla sua seconda edizione. Organizzata in collaborazione con l’agenzia Feedback, la manifestazione celebra la cultura siciliana in tutte le sue forme: dalla storia alla letteratura, dall’arte alla cucina. «Il Campionato di cucina popolare siciliana è un evento inedito, dedicato all’anima più autentica della nostra gastronomia: quella fatta di ricette di famiglia, gesti antichi e sapori che raccontano i territori – ha spiegato il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. – Si tratta di un’occasione unica per valorizzare la straordinaria eredità gastronomica dell’isola e per offrire visibilità agli chef che ogni giorno ne custodiscono e reinterpretano i sapori».

In gara ci saranno 9 chef – uno per ciascuna provincia dell’isola – in una competizione culinaria che attraversa i pilastri della tradizione gastronomica siciliana: primi piatti, secondi e dolci tipici. L’iniziativa si rivolge a chef professionisti siciliani, freelance, personal chef e food content creator con esperienza nel settore. A condurre le manche di gara ci sarà Giusi Battaglia, volto del programma Giusina in cucina, in onda su Food Network. Si intitila Cunti&Sapuri un programma di incontri culturali, cooking show, interviste e spettacoli che si svolge a piazza Madrice. Tutti i giorni, dalle 18 alle 24, in piazza Petrolo, ExpoGustorie con mostra mercato di prodotti artigianali ed enogastronomici siciliani. La sera spettacoli e concerti.