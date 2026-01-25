Controlli dei carabinieri all’interno del Parco naturale regionale delle Madonie. Nei giorni scorsi, un pattugliamento nell’area protetta di contrada Favara, a Caltavuturo, nel Palermitano, hanno portato alle denunce a piede libero per 8 uomini, tra i 47 e i 64 anni, per bracconaggio. Dovranno rispondere di attività venatoria fraudolenta in aree protette, mentre le loro armi – 9 fucili da caccia e 106 munizioni di vario calibro – sono state ritirate per cautela.