Parco delle Madonie, 8 denunce per bracconaggio in area naturale protetta

25/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Controlli dei carabinieri all’interno del Parco naturale regionale delle Madonie. Nei giorni scorsi, un pattugliamento nell’area protetta di contrada Favara, a Caltavuturo, nel Palermitano, hanno portato alle denunce a piede libero per 8 uomini, tra i 47 e i 64 anni, per bracconaggio. Dovranno rispondere di attività venatoria fraudolenta in aree protette, mentre le loro armi 9 fucili da caccia e 106 munizioni di vario calibro – sono state ritirate per cautela.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Rifugio Citelli chiuso, risponde l’ex gestore: «Era tutto pronto per continuare, ma ci hanno chiesto di andarcene»
Leggi la notizia

Controlli dei carabinieri all’interno del Parco naturale regionale delle Madonie. Nei giorni scorsi, un pattugliamento nell’area protetta di contrada Favara, a Caltavuturo, nel Palermitano, hanno portato alle denunce a piede libero per 8 uomini, tra i 47 e i 64 anni, per bracconaggio. Dovranno rispondere di attività venatoria fraudolenta in aree protette, mentre le loro […]

Maltempo, allerta gialla in Sicilia in quattro province
Leggi la notizia

Controlli dei carabinieri all’interno del Parco naturale regionale delle Madonie. Nei giorni scorsi, un pattugliamento nell’area protetta di contrada Favara, a Caltavuturo, nel Palermitano, hanno portato alle denunce a piede libero per 8 uomini, tra i 47 e i 64 anni, per bracconaggio. Dovranno rispondere di attività venatoria fraudolenta in aree protette, mentre le loro […]

Parco delle Madonie, 8 denunce per bracconaggio in area naturale protetta
Leggi la notizia

Controlli dei carabinieri all’interno del Parco naturale regionale delle Madonie. Nei giorni scorsi, un pattugliamento nell’area protetta di contrada Favara, a Caltavuturo, nel Palermitano, hanno portato alle denunce a piede libero per 8 uomini, tra i 47 e i 64 anni, per bracconaggio. Dovranno rispondere di attività venatoria fraudolenta in aree protette, mentre le loro […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze