Parcheggiatori abusivi, controlli e sanzioni a Catania e ad Aci Sant’Antonio

Ancora controlli e multe per i parcheggiatori abusivi. A Catania, negli ultimi due giorni, dieci persone sono state sanzionate dalla polizia: svolgevano la loro attività prevalentemente nel centro storico della città. Tre sono stati controllati in piazza Manganelli, altri quattro in piazza Turi Ferro, uno in via Evangelista Torricelli, uno in via Carlo Felice Gambino e un altro in piazza Europa. Controlli e sanzioni anche ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese. Nell’area del mercato tre persone sono state sanzionate dai carabinieri: per i tre una multa di quasi 800 euro e l’ordine di allontanamento.