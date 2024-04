Palermo, due fucili e una pistola nascosti in un garage

Due fucili, una pistola e delle cartucce. In un box di via Costante Girardengo, nel quartiere palermitano dello Zen, la polizia ha trovato due fucili, una pistola calibro 7,65 e oltre 500 cartucce di vario genere. Uno dei fucili è risultato rubato, l’altro aveva il numero di matricola illeggibile. Sono in corso gli accertamenti – anche balistici – per capire se le armi sono state usate per commettere dei delitti su cui le forze dell’ordine stanno indagando. La polizia sta cercando di risalire al proprietario delle armi e delle cartucce.