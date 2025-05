«Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare». Arrestato parcheggiatore abusivo

«Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa». Con queste parole, pronunciate con tono minaccioso, un uomo ha intimato due giovani a pagare cinque euro per il parcheggio della loro auto nei pressi di piazza Spirito Santo, a Catania. I due ragazzi, cittadini indiani, avevano parcheggiato l’auto per trascorrere una serata in centro dopo il lavoro. Alla richiesta insistente e aggressiva del denaro, inizialmente hanno cercato di evitare il confronto fingendo di non comprendere e si sono allontanati verso un ristorante della zona.

Al ritorno, però, l’uomo – spalleggiato da un complice, un 35enne di origine marocchina – ha ripreso a pretendere i soldi con toni sempre più minacciosi. Il complice, in particolare, ha colpito uno dei due ragazzi con schiaffi al volto e alla nuca, prospettando ulteriori violenze. Le vittime hanno quindi chiesto aiuto e allertato le forze dell’ordine. Le fasi dell’aggressione sono state riprese con uno smartphone. Gli agenti della squadra Volante, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a individuare i due uomini. Alla vista della polizia, entrambi sono fuggiti, ma il 35enne è stato bloccato dopo pochi metri, arrestato e condotto in questura.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui spaccio, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.