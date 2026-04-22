Foto di carabinieri

Aggressione a colpi di sgabello a Biancavilla, due arresti per tentato omicidio

22/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato due uomini di 36 e 27 anni, entrambi residenti in paese e con precedenti, ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso. L’intervento è scattato nella notte dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 e alla caserma locale, che riferiva di una violenta aggressione in via Milone.

La ricostruzione dei fatti

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la vittima, un 38enne domiciliato a Biancavilla, e hanno richiesto l’intervento del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Le indagini sono partite immediatamente: grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a identificare i presunti aggressori. Secondo quanto emerso, i due avrebbero colpito ripetutamente la vittima al capo, anche con uno sgabello, al culmine di una lite per motivi ancora da chiarire.

Arresto e carcere

I due uomini sono stati rintracciati poco dopo al termine di una rapida attività di ricerca sul territorio e arrestati. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Catania, piazza Lanza.

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