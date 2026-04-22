Foto di polizia

Un articolato servizio di controllo del territorio è stato condotto nei giorni scorsi dalla polizia di Stato nel quartiere Librino, nell’ambito di un piano della questura di Catania per contrastare criminalità e illegalità diffusa. L’operazione ha visto impegnati l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il commissariato Librino, le unità cinofile, il reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, il reparto Mobile e la polizia locale.

Irregolarità e sanzioni

Nel corso dei controlli nel quartiere Librino sono emerse diverse violazioni. In viale Moncada un ambulante è stato sanzionato per attività senza licenza, utilizzo di un mezzo non assicurato e occupazione abusiva di suolo pubblico. In un bar di viale Nitta sono stati sequestrati 40 chilogrammi di alimenti per mancata tracciabilità, mentre in un panificio di viale San Giorgio sono state riscontrate irregolarità sulla trasparenza degli ingredienti e gravi difformità dei locali. Accertati anche 12 allacci abusivi alla rete idrica e 17 alla rete elettrica, con interruzione delle forniture.

Denunce e sicurezza

Nel corso dell’operazione sono state denunciate due persone per furto di energia elettrica. Le unità cinofile hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 7 proiettili calibro 7.65 nascosti in un muro. Rafforzati anche i controlli su strada: verificati 91 veicoli e identificate 38 persone, con numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada, tra cui guida senza revisione, uso del cellulare al volante e casi di guida senza patente, con conseguente fermo dei mezzi.