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«Procede tutto alla grande. I lavori? Arriveremo sicuramente a completarli». Questo il commento a MeridioNews del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino sui lavori che stanno interessando l’Isola in vista della visita ufficiale di Papa Leone, prevista per il 4 luglio. Per l’occasione la Regione, con l’assessorato alla Infrastrutture e della Mobilità, ha messo sul tavolo una cifra che sfiora 1 milione di euro. Soldi stanziati «con estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’impianto viario dell’Isola», si legge nel documento della Regione reperibile online. Le arterie interessate, nello specifico, sono quelle che percorrerà il Santo Padre durante la sua visita pastorale.

Dalle ferite del ciclone Harry ai nuovi cantieri

Di «devastazione senza precedenti» aveva parlato proprio il sindaco Mannino a gennaio, quando la Sicilia faceva i conti con la furia del ciclone Harry. Tra i punti dell’isola maggiormente danneggiati vi era la banchina commerciale, snodo strategico per la sopravvivenza di questo territorio. Problemi vennero registrati anche al molo Favarolo e in quello di Cala Pisana. Archiviato quel periodo funesto, lo scorso 29 maggio negli uffici regionali si è proceduto all’apertura delle buste con le offerte commerciali presentate da quattro società: Progresso Group, CA.VE., De Nica Costruzioni e Fanara Costruzioni. Ad aggiudicarsi l’appalto, con procedura negoziata senza bando considerata l’estrema urgenza, alla fine è stata la De Nica Costruzioni, con sede a Favara (in provincia di Agrigento), con un importo finale di 864mila euro.

Molo Favaloro e Porta d’Europa, i luoghi simbolo

Il grosso dei lavori, come si legge nei documenti, riguarda via Sbarcatoio e via Ammiraglio Luigi Rizzo. C’è poi via Cala Creta e via G. Bonfiglio. Quasi 154mila euro sono i soldi destinati ai lavori in via Alessandro Volto e al molo Favarolo. Quest’ultimo è uno dei punti più noti dell’Isola perché si tratta di quello dove avviene gran parte degli sbarchi di migranti in Italia. I numeri, in questo senso, parlano chiaro. Secondo i dati dell’Agenzia Onu per i rifugiati, nel 2022 sul molo Favarolo sono approdati quasi gli stessi migranti arrivati via mare in Grecia e Spagna. Altri lavori riguarderanno la strada d’accesso alla Porta d’Europa, monumento per i migranti deceduti e dispersi in mare.

La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa si svolgerà in poche ore ma sarà densa di significati simbolici. Dopo l’arrivo sull’isola alle 9, il Pontefice andrà al cimitero per rendere omaggio ai migranti morti, si fermerà alla Porta d’Europa e raggiungerà il molo Favaloro, dove benedirà la targa che intitolerà l’approdo a Papa Francesco e incontrerà alcuni migranti. Alle 10.30 celebrerà la messa con l’effige della Madonna di Porto Salvo, per poi salutare autorità, volontari dell’accoglienza e bambini malati. Il rientro in Vaticano è previsto nel primo pomeriggio.