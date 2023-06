Papa Francesco scrive a un giornalista catanese: «C’è bisogno di segni d’amore contro l’indifferenza»

«Egregio signor Russo, Sua Santità ringrazia per il confidente gesto e per i sentimenti che lo hanno ispirato e mentre assicura un particolare ricordo nella preghiera, incoraggia a essere pronti nella solidarietà, forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la gioia e convincenti nella consolazione, poiché il mondo ha bisogno di segni concreti di amore, soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza». È il testo di una lettera inviata per il suo primo libro dal titolo Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio al giornalista catanese Simone Russo dalla segreteria di Stato del Vaticano, che così conclude: «Mentre invoca la materna intercessione della Vergine Maria, il Papa dà la benedizione apostolica, che volentieri estende alle persone care».

Quello di Russo è un testo scritto in 41 giorni che il giornalista ha trascorso in isolamento a causa del Covid-19 in una casa senza acqua, luce e gas. Un libro nato da un’esperienza traumatica durante la quale il cronista è riuscito a «tirare fuori l’essere positivo» in senso inverso a quello con cui la pandemia ci aveva abituati a considerare l’aggettivo. Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio è acquistabile nelle librerie Ubik di San Giovanni la Punta e Acireale, in provincia di Catania. Il ricavato della vendita andrà a una associazione che si occupa di clown terapia all’interno degli ospedali etnei. «È stata un’emozione inaspettata – dice Russo in merito alla lettera ricevuta dal Vaticano – Ringrazio il Santo Padre e tutta la segreteria di Stato per avermi onorato di questo importante e prestigioso messaggio. Mi commuove e mi dà conferma di quanto la semplicità e l’autenticità dei miei gesti – conclude il giornalista catanese – così come la forza dei miei contenuti mi ha permesso questo importante e prestigioso ringraziamento».