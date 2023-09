Pantelleria: dà fuoco alla moglie. Donna in fin di vita con ustioni in tutto il corpo

Un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e poi le ha dato fuoco. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Pantelleria. La donna, di 48 anni, avrebbe ustioni sul 90 per cento del corpo. È stata portata in elisoccorso a Palermo ed è ricoverata in fin di vita nel centro grandi ustionati dell’Ospedale Civico. Anche il marito è rimasto ustionato, rischia di restare cieco. Indagano sul caso i carabinieri di Trapani.