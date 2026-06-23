Un panificio allacciato abusivamente alla rete elettrica nel quartiere Picanello di Catania. Ha abbattuto di oltre il 60 per cento i consumi di energia elettrica rispetto a quelli effettivi attraverso la manomissione del contatore della sua attività commerciale. A scoprire il furto di energia elettrica sono stati gli agenti della polizia, impegnati in attività di controllo per prevenire episodi di illegalità diffusa.

L’allaccio abusivo del panificio a Catania

Le verifiche al panificio sono state condotte dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Borgo Ognina del capoluogo etneo. All’intervento ha partecipato anche una squadra di tecnici specializzati della ditta di distribuzione dell’energia. Nel panificio del quartiere Picanello di Catania è stato rilevato il sistema fraudolento escogitato dal titolare per alimentare l’attività commerciale, dal punto di vista energetico, mediante la manomissione del contatore.

L’uomo, un 58enne catanese con precedenti, aveva realizzato due fori nel contatore per ricavare l’energia elettrica in modo illecito, arrecando un danno economico stimato in circa 8000 euro. Rilevate le anomalie, gli operai specializzati hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, mettendo fine al prelievo abusivo di energia. Al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno arrestato il 58enne titolare del panificio per furto aggravato di energia elettrica.