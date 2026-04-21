Catania, allaccio abusivo e contatore truccato per l’energia elettrica di un ristorante

21/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un impianto elettrico truccato e abusivo, per alimentare un ristorante nel centro di Catania. È l’accusa rivolta dai carabinieri etnei al titolare 38enne, denunciato per furto aggravato di energia elettrica. L’intervento segue la segnalazione dei tecnici Enel, che analizzano anomalie nei consumi, forniture non autorizzati ed eventuali manomissioni dei contatori. In questo caso, l’attività di ristorazione risultava priva di contratto, avendo realizzato un allaccio abusivo alla rete e, inoltre, aver manomesso il sistema di limitazione della potenza. Con un furto di energia elettrica stimato in oltre 65mila euro. Che ha portato alla denuncia per il titolare.

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