Spaccio di droga a Palermo: la cocaina sotto la sella del motorino, l’hashish sul davanzale della cucina

Due arresti per spaccio di droga nel quartiere Zen 2 a Palermo. Durante un pattugliamento tra le vie del quartiere i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 26 anni in via Rocky Marciano: stava passando un involucro di droga a un’altra persona. I due sono stati bloccati dai militari, che sotto la sella di un ciclomotore hanno trovato 17 dosi di cocaina, una di eroina, sei di hashish e 38 euro. L’altro uomo, invece, aveva una dose di cocaina ed è stato segnalato alla prefettura. In un altro momento un 48enne è stato arrestato mentre si trovava ai domiciliari: sul davanzale della cucina i militari hanno trovato sei dosi di hashish, in casa sono state trovare altre 17 dosi di hashish e quattro di marijuana. Il 26enne è stato messo ai domiciliari, mentre il 48enne è stato portato in carcere.