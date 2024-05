Palermo: travolta e uccisa turista 31enne. Stava attraversando insieme al marito

Si è costituito l’automobilista pirata che la notte scorsa ha travolto e ucciso a Palermo una turista polacca, Patrycja Bartosik Weder, di 31 anni, che stava attraversando la strada insieme al marito. L’investitore, un palermitano di 46 anni, si è presentato all’alba al comando della polizia municipale in via Ugo La Malfa. Era già stato individuato dagli agenti della polizia municipale e dalla polizia di Stato. L’uomo, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, vive con la compagna proprio in corso Tukory, dove è avvenuto l’incidente, e stava tornando a casa.