Palermo, tre turisti picchiati e derubati: in corso le indagini

Foto di Jack Krier su Unsplash

Ieri notte in via Venezia, a Palermo, tre turisti sarebbero stati picchiati e rapinati. Le tre persone – di origine danese – avrebbero trascorso la serata e parte della notte tra i locali del centro storico. Stando al loro racconto, a un certo punto sarebbero stati avvicinati da alcuni giovani, che li avrebbero picchiati e rapinati. Da quello che hanno detto a chi indaga, sembra che prima della rapina i tre abbiano trascorso del tempo insieme a persone non italiane. Ai tre turisti – che sono stati soccorsi dal personale del 118 – sarebbero stati rubati portafogli, soldi e cellulari. Indagano i carabinieri, che stanno visionando anche i sistemi di videosorveglianza della zona.