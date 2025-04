Cade in una scarpata, soccorso a Cefalù dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti a Cefalù, in provincia di Palermo, per soccorrere un uomo di 57 anni che è caduto in una scarpata nel sentiero che porta al Tempio di Diana, sulla Rocca che sovrasta la cittadina. Per soccorrere il ferito è intervenuto anche il nucleo Saf e l’elicottero del nucleo di Catania. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Cefalù dal personale del 118.