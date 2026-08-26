Palermo, tentato furto alla chiesa di San Tommaso d’Aquino

26/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un furto alla chiesa San Tommaso d’Aquino, nel rione Uditore-Passo di Rigano, a Palermo, non andato a segno. Un 57enne si è introdotto in serata rompendo un vetro che permetteva l’accesso alla canonica della chiesa di via Andrea Guarneri. A vederlo, però, non è stato solo l’occhio divino: ma anche qualcuno che ha segnalato l’intrusione alle forze dell’ordine. Facendo arrivare sul posto due pattuglie di polizia. Durante la perlustrazione, gli agenti andati sul retro hanno sentito prima un tonfo e poi visto un uomo incappucciato in fuga, cercando di scavalcare una recinzione. A produrre il rumore era stato il tentativo di disfarsi degli attrezzi del mestiere: una torcia e un cacciavite. Conosciuto per i suoi precedenti, il 57enne è stato identificato e denunciato.

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