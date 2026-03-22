Palermo, spari contro le auto della compagnia di noleggio Sicily by car

22/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Spari contro il deposito auto di via San Lorenzo, a Palermo, della compagnia di noleggio Sicily by car. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, basate sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza consegnate dalla stessa società, l’intimidazione sarebbe stata studiata nei dettagli per durare pochi minuti. A esplodere decine di colpi contro i mezzi in rimessa è stato un gruppo di uomini incappucciati. Arrivati a bordo di una macchina rubata e poi abbandonata. Per fuggire prima in strada e poi, forse, con un’ulteriore auto in attesa. Al quotidiano La Repubblica, il fondatore della società racconta di non avere finora subito intimidazioni. «Non so davvero cosa sia potuto accadere – spiega Tommaso Dragotto -. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce, altrimenti avrei denunciato. Alcune auto sono state danneggiate».

A commentare il caso è l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo: «Sparare contro un’attività imprenditoriale è un atto vile, un tentativo di imporre paura e di condizionare con la violenza chi lavora e produce in questa terra». Promettendo «determinazione» nell’affrontare il fenomeno, oltre a esprimere la propria solidarietà nei confronti dell’imprenditore. E «la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio» ai danni del tessuto imprenditoriale siciliano arriva anche dal presidente della Regione Renato Schifani.

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