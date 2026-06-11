Catania, sequestrate in un garage 700 pasticche di metanfetamine

11/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A scoprire le pasticche di metanfetamine in un garage di via XXXI maggio, a Catania, è stato Briska, il cane poliziotto. Che ha portato il suo conduttore davanti a una saracinesca, chiusa con un lucchetto. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco per poter accedere al locale, la polizia etnea si è trovata davanti 500 grammi di marijuana e 500 grammi di hashish. Oltre a dei documenti che riportavano a un 58enne del quartiere San Leone. Un uomo che non è stato neanche necessario cercare, visto che si è presentato al garage pochi minuti dopo, ammettendo le sue responsabilità. Che, però, erano solo parziali.

Il fiuto del cane, infatti, si è rivolto verso un barattolo di integratori alimentari, almeno secondo l’etichetta. Dentro, invece, c’erano 716 pasticche di metanfetamina rosa, diffusa soprattutto nelle discoteche e tra i più giovani. A quel punto, i controlli sono stati estesi anche a casa dell’uomo, trovando altro hashish e ancora droghe sintetiche. Il 58enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in attesa del giudizio per direttissima

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