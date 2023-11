Palermo, spaccio nel quartiere Zen: 30enne arrestato con oltre 50 dosi di hashish

Un 30enne di Palermo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Durante un servizio di controllo nel quartiere Zen, l’uomo è stato colto in flagranza mentre cedeva la droga a un acquirente nascosta sotto una mattonella.

Una volta bloccati pusher e cliente, sono state trovate oltre 50 dosi di hashish, diversi involucri di marjuana e 100 euro in banconote di vario taglio. Il cliente è stato segnalato come assuntore alla prefettura, mentre la droga è stata sequestrata. Per il 30enne – ai domiciliari – è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.