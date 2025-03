Palermo, spaccia in monopattino e aggredisce i poliziotti: arrestato un 31enne

Avrebbe spacciato cocaina in monopattino, poi l’aggressione ai poliziotti. A Palermo un 31enne è stato arrestato dalla polizia: arrivato in piazza Sant’Antonio a bordo di un monopattino, avrebbe ceduto una dose di droga a una persona. Dopo aver notato gli agenti, l’uomo ha tentato di nascondersi in un locale di via Oreto. Quando i poliziotti sono andati ad arrestarlo il 31enne avrebbe fatto resistenza e avrebbe dato calci e pugni agli agenti. Durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso 241 grammi di cocaina già confezionati in 18 ovuli e oltre quattromila euro in contanti.