Palermo, spaccano vetrina per rubare in ristorante. Titolari: «Non saremo gli ultimi»

«Questa notte, anche noi, siamo stati vittima di un delinquente». Inizia così il post pubblicato su Facebook dai titolari del ristorante Noname di Palermo. Il locale che si trova in via Paolo Paternostro, infatti, è stato preso di mira dai ladri che hanno spaccato la vetrina della porta d’ingresso e sono riusciti a portare via alcune bottiglie di vino e altri oggetti. Il bottino è ancora da quantificare con precisione e anche per questo sono al lavoro gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e di arrivare a individuare i responsabili.

«Ormai, in città, le attività commerciali sono continuamente prese di mira, si ha l’impressione che si debba subire tutto questo passivamente», continuano i proprietari del ristorante Noname nel post sulla pagina Facebook del locale dove hanno pubblicato anche la foto della vetrina spaccata. «Ci auguriamo di essere gli ultimi – concludono – ma, a malincuore, siamo sicuri che purtroppo non sarà così».