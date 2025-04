Belpasso, sequestrati 28mila litri di benzina contaminata

Ventottomila litri di benzina contaminata al 26 per cento da gasolio sono stati sequestrati a Belpasso (nel Catanese) dai finanzieri del comando provinciale di Catania. Una contaminazione che avrebbe causato guasti meccanici alle auto. Sono stati i militari della compagnia di Paternò ad avviare le indagini per effettuare gli accertamenti dopo una segnalazione al 117 di un cittadino rimasto in panne con il proprio mezzo dopo il rifornimento di benzina da un distributore di carburanti.

Dalle analisi sarebbe emerso che la benzina era stata contaminata con un’alta percentuale di gasolio, pari al 26 per cento, quantificabile in 7.290 litri. Il riscontro effettuato, secondo le prime prove investigative, avrebbe permesso di escludere una contaminazione involontaria del serbatoio benzina con carburante diesel. Il gestore dell’impianto è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio. Sono stati sequestrati due serbatoi contenenti 28.152 litri di benzina contaminata e le pompe di rifornimento collegate.