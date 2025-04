Aggredisce la fidanzata e la colpisce alla testa: arrestato un 28enne catanese

Dopo essere stata più volte colpita, la 23enne è riuscita a svincolarsi dal compagno 28enne e ha trovato rifugio dalla sorella che, poi, ha chiamato il numero unico per le emergenze (112). Sul posto dell’aggressione – nell’abitazione di via Alonzo e Consoli a Catania – sono intervenuti i poliziotti. Gli agenti hanno trovato la vittima delle violenze in lacrime, con i segni evidenti dell’aggressione al volto e alla testa. Per la cura delle ferite si è reso necessario l’intervento del personale medico del 118. Una volta tranquillizzata, la donna ha raccontato agli agenti che l’uomo, ormai da diverso tempo, sarebbe diventato violento trasformando banali liti in atti di violenza.

Nell’ultimo caso, l’uomo le avrebbe scaraventato il cellulare sul pavimento, per poi spingerla con violenza contro i mobili della cucina facendola cadere a terra. Dopo essersi rialzata, la donna è stata colpita alla testa con un oggetto in metallo, prima di riuscire a sfuggire trovando riparo dalla sorella. Il 28enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.