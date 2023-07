Palermo, sequestrate 18mila stecche di sigarette dai finanzieri

Oltre cinque tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai finanzieri di Palermo. Il materiale è stato trovato in due mezzi – un camion e un furgone i cui conducenti sono stati arrestati – in via Santa Maria di Gesù. Disposta la reclusione al carcere Pagliarelli di Palermo per il palermitano Gaetano Catalano di 45 anni e gli arresti domiciliari per il salernitano Carmine Pellecchia di 31 anni. Il sequestro ha interessato 18mila stecche dei marchi Chesterfield, Philip Morris e Merit che avrebbero portato a un guadagno pari a circa 800mila euro.