A Palermo rubati cinque condizionatori, matrimoni civili spostati a Villa Niscemi

Furto nella notte all’interno della sede comunale di piazza Tarzanà, a Palermo, ospitata nei locali dell’ex Fonderia Oretea. Ignoti hanno portato via cinque condizionatori, sottratti dagli spazi che il Comune utilizza per celebrare i matrimoni civili. In attesa della reinstallazione degli impianti, le cerimonie saranno temporaneamente trasferite a Villa Niscemi, storica sede di rappresentanza del Comune.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che nelle ultime ore avrebbero già recuperato parte della refurtiva. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto, anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.