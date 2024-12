Palermo, nel quartiere Zen 2 due arresti per spaccio di droga

Due arresti per spaccio di droga a Palermo. Un 23enne e un 36enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nel quartiere palermitano Zen 2: per il primo l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti, per il secondo è di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel primo caso i carabinieri hanno arrestato il ragazzo mentre avrebbe ceduto ad alcune persone degli involucri con dentro della droga; durante la perquisizione, al 23enne sono state trovate 13 dosi di droga – tra cocaina e hashish – nascoste nel doppio fondo di una bottiglietta d’acqua, che i militari hanno recuperato vicino al luogo dove il ragazzo è stato visto cedere gli involucri. Al ragazzo i carabinieri hanno trovato anche 150 euro in banconote di piccolo taglio, che potrebbero essere il guadagno della presunta attività di spaccio.

Nel secondo caso – nel corso di un’altra attività di controllo dei carabinieri sempre nel quartiere Zen 2 – i militari hanno arrestato in flagranza di reato il 36enne, che è stato fermato e perquisito perché sarebbe stato sorpreso a spacciare droga. I carabinieri hanno trovato poco meno di 30 dosi di cocaina nascoste sotto un vaso di plastica appoggiato per terra, vicino al punto nel quale il 36enne sarebbe stato visto spacciare. La droga sequestrata è stata portata al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, così da effettuare i controlli del caso.