Maltempo, strade allagate a Palermo e in provincia

A Palermo e in provincia alcune strade si sono allagate a causa della pioggia, che cade da ieri. La protezione civile regionale aveva proclamato per oggi, 13 gennaio, l’allerta meteo gialla per il maltempo. A Palermo in via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in una sorta di lago. In città le piogge di questi giorni hanno provocato la riapertura di alcune buche sull’asfalto che erano state sistemate con interventi tampone. Problemi anche in provincia: sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti.