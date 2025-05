Incidente sulla provinciale per il Rifugio Citelli: muore studente di Unict, sospeso palio d’ateneo

Si chiamava Giulio Massimino, il giovane di 20 anni che ha perso vita oggi, nella Sp che conduce al Rifugio Citelli, nel comune di San’Alfio. «Apprendiamo con profondo dolore che Giulio, studente del Di3A dell’Università di Catania, ha perso la vita in un tragico incidente stradale – scrive il Cus di Catania-. In segno di rispetto per la sua memoria, tutte le attività odierne del Palio di Ateneo sono sospese».

Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato alla guida di una moto MV Agusta e si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Panda, intorno alle ore 13:30. Sul posto sono intervenuti con l‘elisoccorso dal Cannizzaro di Catania, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Presenti adesso i carabinieri di Giarre che hanno il compito di chiarire la dinamica dell’incidente. Questo episodio arriva a poche ore dal dramma del giovane morto stanotte tra Ficarazzi e Bagheria, che aveva già sconvolto la comunità siciliana. A distanza di poche ore, un’altra giovane vita è stata spezzata sulla strada.