Palermo, 39enne picchiato da un gruppo di persone. La vittima è stata trasportata in ospedale

Violenta aggressione questo pomeriggio a Palermo. Vittima un uomo di 39 anni, originario del Bangladesh, che è stato picchiato da più persone mentre si trovava in via Ruggero Settimo, in pieno centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico l’uomo e lo hanno trasportato all’ospedale Civico, dove è arrivato in codice giallo. Sull’episodio indaga la polizia, al momento non si conoscono i motivi dietro al pestaggio. Gli investigatori stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona dell’aggressione.