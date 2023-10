Palermo, operaio precipita dal ponteggio: è gravemente ferito

Incidente sul lavoro a Palermo dove un operaio sarebbe precipitato da un ponteggio. I fatti si sarebbero verificati stamattina in via Leopardi dove sono in corso dei lavori sulla facciata di un palazzo. L’uomo avrebbe fatto un volo dal terzo piano riportando diverse fratture. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Presenti anche i tecnici dell’Asp palermitana. Si indaga sull’episodio.

