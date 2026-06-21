Palermo, incendio in una falegnameria: evacuate 16 case

Paura in via Gabriele Vulpi, in zona Danisinni, a Palermo, per un incendio in una falegnameria. Il rogo è divampato intorno alle due di notte nell’attività, minacciando le case vicine. All’intervento dei vigili del fuoco, si è stabilito, per precauzione, di evacuare 16 abitazioni vicine. Non si registrano feriti e sono in corso le ultime operazioni di spegnimento e di bonifica del sito. Ancora non nota la causa del rogo.