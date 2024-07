Palermo, incendio in un edificio abusivo: è la seconda volta in una settimana

Screenshot da Google Maps

Un nuovo incendio per un edificio abusivo in via Tiro a segno, a Palermo. In quello che molti definiscono un ecomostro sono stati incendiati diversi frigoriferi, probabilmente per recuperare pezzi di rame, che poi verrebbero rivenduti. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco. Nell’area si è creata una nube di fumo nero. Ci sarebbero stati disagi anche per i lavoratori del cantiere municipale, che si trova a pochi passi.

È la seconda volta in pochi giorni che questo edificio viene coinvolto da un incendio: una settimana fa erano stati incendiati cumuli di spazzatura. L’immobile era stato ripulito per essere abbattuto, ma negli ultimi giorni sarebbe stato utilizzato ancora una volta come discarica.