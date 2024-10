La Domenica Favorita WEEK chiude la sua sesta edizione, con una delle domeniche più belle e partecipate di tutta la storia dell’evento.

Quest’anno è cambiato il format, con un programma ricchissimo, articolato su sette giorni in cui non ci sono stati solo sport, spettacoli e divertimento, ma anche momenti di riflessione e di crescita collettiva, con cinque talk (Favorita 3.0, Impresa e Sostenibilità, Linea Verde per l’Infanzia, il Cerchio della Vita e Valore Cultura) a cui hanno partecipato esperti e istituzioni, che ha innalzato il livello qualitativo della discussione su Parco e altri argomenti centrali per la città di Palermo e dove si sono gettate le basi per ripensare il futuro della Favorita, ma anche per abbracciare buone pratiche quotidiane, fare cultura e vivere al meglio in sinergia con l’ambiente. Emozionanti anche le brevi storie introduttive ai talk raccontate dall’attore Salvo Piparo che hanno fatto riflettere tutti i partecipanti come quella sulla Sicilia che come fosse un persona si offende con i siciliani e sparisce per poi ripresentarsi, perché dei siciliani non può fare a meno.

Sono oltre venticiquemila le persone che hanno riscoperto il parco della Favorita in occasione della settimana di eventi. Di particolare rilevanza i concerti degli Amici della Musica , partner che ha curato gli eventi settimanali cui si aggiungono il Teatro Massimo, Il Brass Group e il Conservatorio, partner storici che hanno suonato nella giornata di chiusura; le innumerevoli iniziative sportive della domenica, proposte dalle Associazioni, e i programmi settimanali curati da Oxygen; le masterclass di Wine Sicily; le attività di Palermo Ability per le persone con disabilità e il programma School che ha visto tutte le mattine della settimana numerosi studenti svolgere importanti attività didattiche a Villa Niscemi; le visite monumentali del FAI e quelle ambientali dei Rangers che hanno fatto conoscere ai nostri ragazzi le meraviglie custodite nel Parco; i programmi dedicati ai bambini di tutte le età, curati da MiniMupa, che hanno riempito i viali della Favorita di quei bambini che sono il futuro di questa città; ragguardevoli i numeri registrati dall’unità mobile dell’Asp 6, partner della manifestazione, che ha eseguito 369 prestazioni gratuite di screening di prevenzioni (da quelli oncologici a quelli pediatrici) oltre a varie attività di natura amministrativa e di lotta al randagismo.

Grande successo anche per la Mamma Run, con ben cinquemila partecipanti. Il più piccolo di appena otto giorni con la sua mamma. Per non parlare dei tanti volontari di tutte le età che insieme a PlasticFree hanno ripulito una porzione dell’ex campo Rom, raccogliendo quattro tonnellate di rifiuti e compiendo così un piccolo atto d’amore nei confronti del loro verde e della loro città. E mentre nel parco risuonavano le note dei concerti, si svolgevano le tantissime attività ludiche e sportive, grandi e piccoli hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere le attività delle istituzioni riempendo i loro spazi espositivi e assistendo a esercitazioni e dimostrazioni. Un modo di creare empatia con tra istituzione e cittadini che La Domenica Favorita ha sempre perseguito fin dalla sua nascita.

«Abbiamo visto migliaia di sorrisi nei volti dei nostri concittadini, una domenica felice e piena di gioia condivisa – dichiarano Marco Lampasona e Fabio Corsini Founder de La Domenica Favorita – Abbiamo visto anche persone di cultura confrontarsi su visioni e progetti per una Palermo migliore. Ci piace pensare, come nella favola che ci ha raccontato il canta storia Salvo Piparo, che anche il nostro Parco, animandosi, abbia sorriso e si sia compiaciuto di vedere cosi tante persone che invece di attraversalo velocemente in auto si siano prese il tempo per ammirarlo per una settimana. Abbiamo visto tante persone riprendere con i loro smart phone il susseguirsi di eventi, quasi increduli, come se stessero sognando ad occhi aperti un Parco diverso da quello a cui sono abituati – proseguono – E crediamo e chiediamo a nome di tutti che questo sogno diventi finalmente un realtà».

«Siamo entusiasti della risposta che la città ha avuto anche quest’anno e con questa nuova formula de La Domenica Favorita – aggiunge il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – In particolare nella giornata conclusiva di ieri che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, famiglie, visitatori, esattamente come l’amministrazione vuole che venga vissuta Palermo e un’area importante come quella del parco della Favorita. È stata una settimana ricca di appuntamenti e con diverse tematiche affrontate e siamo entusiasti che il Comune abbia sostenuto con convinzione anche questa edizione, ringraziando l’organizzazione e tutti gli attori, a cominciare dalle forze dell’ordine, passando per l’Asp di Palermo, che hanno reso possibile la manifestazione».