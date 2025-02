Foto del profilo Facebook Ciaramitaro Domenico

Un furto in un piccolo teatro che è anche impegnato nel sociale. Nelle scorse ore a Palermo qualcuno è entrato a Il Teatrino, in via Paolo Gili: sono stati rubati mixer luci, mixer audio, la macchinetta del caffè, le cialde del caffè e poco meno di dieci euro. La porta è stata scardinata. «Sono molto amareggiato – dice Domenico Ciaramitaro, attore, artista e animatore de Il Teatrino – Non è solo il danno economico, è il massaggio che è terribile. Questo teatrino – continua Ciaramitaro – è aperto al quartiere e il mio è un impegno sociale. Cerco di veicolare messaggi di solidarietà e questo gesto mi fa crollare il mondo addosso. Un fallimento dopo otto anni d’impegno». È stata presentata una denuncia. Per il locale – che è nato nel 2017 – è partita una gara di solidarietà per riacquistare quanto rubato e fare proseguire l’attività.