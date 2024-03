Palermo, i vigili del fuoco salvano quattro gattini intrappolati in un controsoffitto

I vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio, a Palermo, sono intervenuti nell’istituto Santa Chiara, in via Casale Settimo, per recuperare una cucciolata di quattro gattini rimasti intrappolati in un controsoffitto.

I piccoli sono stati recuperati e affidati alle suore dell’istituto che si sono congratulate con i pompieri che hanno eseguito l’intervento.