Palermo, la droga nascosta nel contatore dell’acqua: arrestato 22enne

Avrebbe nascosto la droga nel vano destinato al contatore dell’acqua. A Palermo, in un casolare disabitato nella zona di Ballarò, un pastore olandese ha permesso alla guardia di finanza di trovare 13 panetti di hashish da circa cento grammi ciascuno, nascosti nel vano di un contatore idrico. Sono in corso le indagini per individuare la persona che utilizza il casolare. Dalle prime analisi su modalità di confezionamento e conservazione della droga, le indagini ricondurrebbero a un grossista della piazza di spaccio. Se immesso sul mercato, l’hashish avrebbe fruttato oltre 10mila euro.

Alla stazione centrale di Palermo, un 22enne è stato trovato con diverse dosi di hashish. Anche in questo caso è stata decisiva l’azione di un cane antidroga. Nella successiva perquisizione a casa del giovane, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, la guardia di finanza ha trovato dieci panetti di hashish, materiale da confezionamento e 23 dosi pronte per la vendita. Il 22enne è stato arrestato. Nelle due operazioni la guardia di finanza ha sequestrato 2,2 chili di hashish.