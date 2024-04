Catania, rubano una Panda in 43 secondi: denunciati due uomini

Il giorno prima una Lancia Y, quello dopo una Fiat Panda. Due uomini catanesi – rispettivamente di 51 e 40 anni – sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, il 25 gennaio scorso i due hanno rubato una Lancia Y in via Luigi Rizzo, a Catania, mentre il giorno dopo una Fiat Panda parcheggiata in via Domenico Cimarosa, sempre nel capoluogo etneo. Ricevute le due denunce, i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona.

In questo modo hanno potuto capire la tecnica messa in atto dai due. In entrambi i casi il 51enne forzava lo sportello delle auto, mentre il 40enne faceva da palo, controllando che non arrivasse nessuno vicino all’auto da rubare. Nel caso del furto della Panda l’operazione si è svolta in meno di un minuto. I due sono stati identificati dai militari e denunciati.