Palermo, giovane aggredito in via Paolo Balsamo per rapina

Un palermitano di 23 anni è stato aggredito la scorsa notte nella zona della stazione centrale, in via Paolo Balsamo. La vittima sarebbe stata accerchiata e picchiata, pare per un tentativo di rapina.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato il giovane che ha rifiutato di essere portato al pronto soccorso. Indagini sono in corso.