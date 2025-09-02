Palermo: furto di energia. Una intera palazzina allacciata abusivamente a Borgo Nuovo

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati denunciati in stato di libertà 5 palermitani tra cui 4 donne di età compresa tra i 27 ed i 54 anni, accusati di furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in largo delle Petralie dove hanno accertato che gli occupanti di un’intera palazzina, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. Una volta all’interno delle cinque unità abitative, i militari hanno verificato che nonostante l’iniziale disattivazione del misuratore di energia, di fatto l’erogazione della corrente elettrica non veniva disattivata e, l’intervento dei tecnici specializzati, ha permesso di individuare in assenza di un regolare contratto, la fruizione di energia mediante un collegamento diretto alla rete di E-distribuzione.

